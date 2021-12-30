31 Aralık öğleden sonra tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi?

31 Aralık öğleden sonra okul var mı? Yarın öğleden sonra tatil mi? Resmi tatil ne zaman? 1 Ocak resmi tatil mi? Yarın öğleden sonra mesai var mı?

Çalışanların en çok merak ettiği konulardan birisi de yarın yani 31 Aralık Cuma gününün tatil olup olmayacağı

Gerek çalışanlar gerekse öğrenciler 31 Aralık tarihinde öğleden sonrasının tatil olap ulmayacağı konusunda büyük bir merak içerisinde.

31 Aralık öğle sonrası tatil mi?

Merak edilen sorunun cevabı: Yarın öğleden sonranın resmi tatil olmayacağı. Özellikle çalışanlar ve öğrenciler bu sorunun yanıtını ararken öğleden sonrasının tatil olmadığı bir gerçek.

1 Ocak tatil mi?

Yılbaşı olarak bilinen 31 Aralık, bu yıl Cuma gününe denk geliyor.

1 Ocak Cumartesi günü resmi tatil olacak. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2022 Cumartesi gününden ibaret olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.