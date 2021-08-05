DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Manavgat'ta yangının daha ileriye gitmesini müdahaleler sayesinde durdurduk'
Macron ile Aliyev telefonda görüştü
Analiz: Nötr reel faiz konseptine geçiş
Fransa'da Anayasa Konseyi, tartışmalı Kovid-19 ile mücadele yasasını onayladı
Muğla’daki yangınlarda 6 tutuklama!
'Baskı ve yaptırım siyaseti İran'ı yasal hakkından vazgeçiremeyecek'
Yangınlarda hangi ünlü ne yaptı?
Türkiye'nin orman varlığı
ABD'den 2030'a kadar elektrikli araçların satış payını yüzde 50'ye çıkarma hedefi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Türkiye 43. sıraya yükseldi, hangi ülke kaç madalya aldı?
Yenilmez: Altaylı’nın küfür ve hakaretlerine daha ne kadar sessiz kalacaksınız?
Moderna ile ilgili yeni açıklama: 6 ay sonra yüzde 93 koruyuculuk
'Yangın bölgesinde rezervasyonlar bıçak gibi kesildi'
İDDEF Ekipleri Yangın Bölgesinde

TIMETURK / GÜNDEM / 300 kaçak göçmenle yakalanan TIR şoförü tutuklandı

300 kaçak göçmenle yakalanan TIR şoförü tutuklandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde, dorsesinde 300 kaçak göçmen yakalanan TIR'ın sürücüsü M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen kaçak göçmenler ise sınır dışı edilecek.

8 Saat Önce
2021-08-05 12:54:15
300 kaçak göçmenle yakalanan TIR şoförü tutuklandı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde dün jandarma ekiplerinin kaçak göçmenlere yönelik yaptığı denetimler sırasında bir TIR durdurularak arama yapıldı. Yapılan kontrollerde TIR'ın dorsesinde, 300 kaçak göçmen yakalandı.

050820211119401138326

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 264 Afganistan, 30 Pakistan ve 6 İran uyruklu kaçak göçmen, havasızlık ve açlıktan halsiz bulundu. Jandarmanın su ve yemek dağıttığı göçmenler, bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince ambulans içinde sağlık kontrolünden geçirildi.

050820211119271139781

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, TIR şoförü M.A. ise gözaltına alındı. Emniyette sorgusu tamamlanan M.A. dün akşam sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Akçaabatlıselçuk

EĞERKİ O TIR SAHİBİ VE EKİBİ ,İŞBİRLİKÇİLERİ devletin KANUNLARI ile DIŞARI ÇIKAR 20 YIL CEZA AFSIZ ALMASSA .ayıp ve satmaktır

Görüş Bildir Bizimle Paylaş