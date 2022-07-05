3 uçak seferiyle Afgan göçmenler ülkelerine gönderildi

Ağrı'da Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren 379 düzensiz Afgan göçmen, 2 günde 3 ayrı uçak seferiyle ülkelerine gönderildi.

Güvenlik güçleri tarafından farklı tarihlerde Ağrı ve diğer illerde yakalanan ve Ağrı İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altında tutulan 379 düzensiz göçmen hakkındaki geri gönderme işlemi tamamlandı.

Ağrı İl Göç İdare Müdürlüğü'ne ait araçlarla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen göçmenler,

pazartesi günü 12.00 ve 24.00 ile bugün saat 17.00'de Afganistan Havayolları'nca düzenlenen 3 uçak seferiyle ülkelerine gönderildi.

DHA

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