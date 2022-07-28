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3 PKK'lının öldürüldüğünü duyuran Soylu'dan ABD'ye gönderme!

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Suriye sınırından ülkemize sızan 3 PKK’lı terörist ölü ele geçirildi.” İfadelerini kullandı.

1 Saat Önce
2022-07-28 08:47:01
3 PKK'lının öldürüldüğünü duyuran Soylu'dan ABD'ye gönderme!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırdan ülkeye sızan 3 PKK'lının öldürüldüğünü duyurdu. "Dostlarımızdan" taziye mesajı bekliyoruz(!)” diyen Soylu ABD'ye gönderme yaptı.

Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Topraklarımızda terörist istemiyoruz teslim olun!

Suriye sınırından ülkemize sızan 3 PKK'lı terörist; Emniyet İstihbaratımızın takibi, Mardin Emniyet ve Jandarma, İHA, SİHA, hava takviyesi ve PÖH, JÖH desteğiyle ölü ele geçirildi.

"Dostlarımızdan" taziye mesajı bekliyoruz(!)”

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