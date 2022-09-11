3 milyon kişi mi 300 bin mi! Tarkan’ın konserine kaç kişi katıldı?

İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı nedeniyle Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen Tarkan konserine kaç kişinin katıldığı yeni gündem maddesi oldu. Tarkan’a göre sayı 2-3 milyonluk katılımla dünyadaki ilk 5 konser arasında yer alırken, belediyeye göre 500 bin, emniyete göre 300 bin, Map Checking’e göre ise 352 bin kişi katıldı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı nedeniyle Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen Tarkan konserine kaç kişinin katıldığı yeni gündem maddesi oldu. Ücretsiz halk konserine 2 milyon kişinin katıldığı ve konserin dünyanın en kalabalık ilk beş konserinden biri olduğu iddia edildi.

Tarkan ilk 5'e girmişiz!

Tarkan Tevetoğlu, yaptığı paylaşımda "Güzel İzmiiiir, canım İzmiiiir Dün gece ne oldu öyle? Ne yaptık biz öyle? Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5'e girip tarihe geçmişiz

Vay be... Çoook teşekkür ederim o içten, o candan sevginize ve ilginize canlarımmm Enerjiniz, coşkunuz müthişti. Hiç unutmayacağım bu konseri. Sizi seviyorum" ifadelerini kullandı. Vikipedi'de yer alan bir bilginin sosyal medyada hızla yayılmasıyla konu gündem oldu. Hatta Vikipedi kullanıcıları Tarkan konserinin katılımcı sayısını 10 Eylül itibariyle önce 2 milyon olarak belirtti sonra bu sayı 3 milyona yükseltildi.

Belediye: 500 bin. Emniyet: 300 bin!

İzmir Belediyesi katılımcı sayısını 500 bin olarak tahmin ediyor. Bu sayı Emniyet Müdürlüğü kaynaklarına göre ise 300 bin. Kesin bir sayı verilmeme sebebi, konserin ücretsiz olması ve bilet satışına göre hesap yapılamaması. Map Checking'de bir metrekarede beş kişinin yan yana ayakta durduğu senaryoda bu alana sığabilecek insan sayısı yaklaşık 352 bin olarak ölçüldü. .