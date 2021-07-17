3 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
CHP milletvekili Özgür Karabat, AK Parti milletvekili Vahit Kiler ve MHP milletvekili İsmet Büyükataman ile ilgili dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderildi
2021-07-17 22:05:59
'Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri', TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın dokunulmazlık dosyaları Adalet-Anayasa Komisyonu'ndan oluşan Karma Komsiyonu'na sevk edildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)