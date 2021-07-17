3 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'de

CHP milletvekili Özgür Karabat, AK Parti milletvekili Vahit Kiler ve MHP milletvekili İsmet Büyükataman ile ilgili dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderildi