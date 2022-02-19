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TIMETURK / GÜNDEM / 3 katlı binanın doğal gaz panosunda yangın

3 katlı binanın doğal gaz panosunda yangın

Beykoz'da 3 katlı bir binanın önündeki doğal gaz panosunda yangın çıktı. Alevler binanın ikinci katına kadar ulaştı. İGDAŞ ekipleri doğal gaz borusuna gelen gaz akışını kesti.

1 Saat Önce
2022-02-19 08:57:54
3 katlı binanın doğal gaz panosunda yangın

Gümüşsuyu Mahallesi Erdal Sokak'taki 3 katlı binaya gelen ana doğal gaz borusu henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis, olay yerinde çevre güvenliğini sağlayarak sokağı araç ve yaya geçişine kapattı.

İtfaiye ekipleri alevlerin binaya sıçramaması için yangına müdahale etti, İGDAŞ ekipleri doğalgaz borusuna gelen gaz akışını kesti.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına almaya çalışırken mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izledi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Müdahale sırasında alevlerin zaman zaman üç katlı binanın üst katına kadar yükseldiği görüldü.

İGDAŞ ekiplerinin bölgede tedbir amaçlı kestiği gaz akışının incelemenin ardından tekrar sağlanacağı öğrenildi. .

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