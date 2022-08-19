3 kardeş kuyuda zehirlenip öldü

Samsun'da sulama göletinin vanasını açmak için indiği drenaj kuyusunda metan gazından zehirlenen Enes Turan (24) ile onu kurtarmak isteyen ağabeyleri Osman (40) ve Sadi (39) Turan yaşamını yitirdi. Gazdan etkilenen 2 itfaiye eri ise hastanede tedaviye alındı.