DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye'den Güney Kıbrıs ve Yunanistan'a ''Doğu Akdeniz'' tepkisi
Sinsi bir düşman hemen altımızda
Katar'da halk sandık başında
İncir zamanını kaçırmayın! Nefis incir reçeli tarifi
Sağlık Bakanlığı (hemşire, tekniker, teknisyen, ebe) ataması ne zaman yapılacak? 2021 Sağlık bakanlığı hangi branşta kaç kişi alacak?
'İsrail ile normalleşmeyi öven' aday seçim yarışından ihraç edildi
Anne adayları delta varyantına dikkat!
Okula giden çocuğunuzu böyle beslemelisiniz
Duterte'den sürpriz karar
Cildiniz kırışmaya başladıysa...
Ekim ayında borsaları neler bekliyor?
Çin, 38 savaş uçağıyla Tayvan hava sahasını ihlal etti!
İstanbul’un zam şampiyonu belli oldu
Kargalar hakkında 8 şaşırtıcı gerçek
Alparslan dizisi ne zaman başlayacak? Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman yayınlanacak?

TIMETURK / GÜNDEM / 3 ilin valileri değişti!

3 ilin valileri değişti!

Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik valiliği ile Hatay ve Muş emniyet müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

4 Saat Önce
2021-10-02 08:03:54
3 ilin valileri değişti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre, Elazığ Valisi Erkaya Yırık Mülkiye Başmüfettişliği'ne, Kırıkkale Valiliği'ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Elazığ Valiliği'ne İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman, Bilecik Valiliği'ne ise Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya getirildi.

Öte yandan, Hatay Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu atandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN