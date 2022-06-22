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3 ilde gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

3 Saat Önce
2022-06-22 17:01:18
3 ilde gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kars ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yerel kuvvetli olacağı tahmin edilen sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. AA

.

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