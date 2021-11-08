Pandemi sürecinde en çok tartışılan hususların başında gelen aşı ve aşı üreticisi firmalar, medyatik uzman isimler ve ekonomik olarak ciddi bir pazar haline gelen aşı ürünlerine yönelik kamoyunun ilgi ve tepkisini değerlendiren Melih Altınok, 3. Doz ile öne çıkan BioNTech aşısı hakkında görüşlerini yazdı

Altınok'un ‘3. Doz BioNTech ve ötesi…' başlıklı bugünkü yazısı:

Türkiye'de piyasaya çıkan BioNTech hatırlatma dozuna 4.'nün de yolda olduğunu unutturmamak için bu isim verilmiş olmalı.

Zira biliyorsunuz hala, iki doz olduğu halde "aşısız" sayıldığını unutan faniler var. Çok saldılar, kendilerine gelmeliler. Baksanıza, Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü de "Pandemi pek bitecek gibi görünmüyor" demeye başladı... Ancak düzenli olarak aşılanmaya devam etmeliymişiz.

Aklıma, kasım 2020'de Guardian'a verdiği röportajda aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden emin olduğunu söyleyen BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin geliyor...

Bu işi tek dozda bitirecek gibi konuşan ve bir yılda Forbes'un milyarderleri arasına girecek kadar para kazanan Şahin şimdilerde de "bir 10 yıl falan sürer herhalde" diye öngörülerde bulunuyor.

Şirketinin yönetim kurulu hedefinden mi yoksa bilimsel verilerden mi bahsediyor bilmiyoruz. Ama yılda iki dozdan hesaplasan, neresinden baksan iyi para. Üstelik biliyorsunuz bu aşı garip bir "emtia."

Arzı talebinden fazla olduğu halde fiyatı asla düşmüyor. Tek ses küresel medya sağ olsun, reklam maliyeti de "çok düşük."

Evet, konu insani, hayat memat meselesi deniyor ama karından azıcık fedakarlık edeni de görmedik. BioNTech'in tek başına, bu sene Almanya'nın ekonomik büyümesine %0.5 katkı sağlaması bekleniyormuş mesela.

"Tüketici bilinçleniyor"

Altınok, aşı ve aşı piyasasına dair sorulan sorulara verilen tepkileri ise şöyle değerlendirdi:

İyi de... Madem herkes vurulmadan çalışmayan bu mRNA aşıları tek kurtuluşumuz, illa ki yeryüzünde herkes olmalı. Öyle sürü bağışıklığıyla, inaktif aşılarla falan olmuyor...

O halde dünyada tek doz aşı yüzü görmemiş milyarlarca insana daha çabuk ulaşmanın yolu belli. Öyle astronomik karları unutacaksınız. Uyuşturucu kartelleri bu kadar kar marjlarıyla çalışmıyor.

Sakın "serbest piyasa kardeşim, işine gelirse" deyip bilim insanı kişiliğinizden taviz vermeyin. O zaman niye pazarında malına devletler çığırtkanlık yapıyor..? Hatta seyahat, çalışma, kamu hizmetlerinden yararlanma gibi temel evrensel hakların kısıtlanması yoluyla dayatılıyor diye sorarlar adama...

Gerçi her bilimsel soruya karşı atacak bir sloganınız ya da cepte bir küfrünüz var ama benden söylemesi, artık işiniz zor. Tüketici bilinçleniyor.

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.