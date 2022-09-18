3 bin göçmen daha sınır dışı; Göç İdaresi'nden detaylı açıklama

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, son bir haftada 3 bin 5, yılbaşından bu yana ise 81 bin 721 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini duyurdu.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan videoda, 9-15 Eylül tarihleri arasında ülkeye girişi engellenen, yakalanan ve sınır dışı edilen düzensiz göçmen verilerine yer verildi. Buna göre, sınırda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada 5 bin 216, yılbaşından bu yana ise 214 bin 534 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Aynı dönemde, yasa dışı yollardan ülkeye giren 1870'i Afganistan, 271'i Pakistan ve 3 bin 115'i diğer uyruklardan olmak üzere 5 bin 256 düzensiz göçmen güvenlik güçlerinin denetimleri ve operasyonları sonucunda yakalandı.

SINIR DIŞI SAYISI 81 BİN 721 OLDU

Yine son bir haftada, 1238'i Afganistan, 514'ü Pakistan ve 1253'ü diğer uyruklardan olmak üzere toplam 3 bin 5 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 81 bin 721'e ulaştı. Sınır dışı işlemleri devam eden geri gönderme merkezlerindeki düzensiz göçmen sayısı da 15 bin 755 oldu.