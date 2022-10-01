3 aylık aranın ardından Meclis bugün açıldı: İşte gündem maddeleri!

Meclis'in ilk gündem maddeleri arasında torba kanunu, HDP'li Semra Güzel ve dezenformasyon yasası olması bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu, üç aylık aranın ardından mesaisine bugün yeniden başlayacak. Yeni yasama yılının açılışı sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis Genel Kuruluna hitap edecek.

4 Ekim Salı gününden itibaren de yasama çalışmaları başlayacak.

Geçen yasama dönemine göre değişiklik yapılmayan Genel Kurul Salonu detaylıca temizlenip hazırlandı.

TORBA KANUN TASARISI GÜNDEME ALINACAK

Meclis'in ilk icraatlarından birinin de ekonomik düzenlemeler içeren torba kanunu olması bekleniyor. Buna göre, 2023 bütçe görüşmelerine kadar, aralarında 2 bin liraya kadar olan icralık borçların devlet tarafından üstlenilmesi, KYK kredi faizlerinin silinmesi, çalışanlara verilen yol, yemek ve bin liraya kadar olan yakıt desteğinin gelir vergisi ve SGK priminden muaf tutulması düzenlemesinin de bulunduğu torba teklif görüşülecek. Torba teklifte ayrıca araç satışında 6 ay 6 bin kilometre sınırı şartını delmeye çalışanlara 300 bin liraya kadar ceza verilmesi, Fiyat İstikrar Komitesinin kurulmasına ilişkin kararnamenin kanun ile düzenlenmesine dair hükümler de yer alacak.

Genel Kurul'da yurt dışına kaçarken yakalanıp tutuklanan HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili görüşmeler de yapılacak.

Öte yandan dezenformasyonla mücadeleye yönelik sosyal medya düzenlemesi de Meclis'in ilk gündem maddeleri arasında bulunuyor.