3 anket 3 farklı sonuç

Muhalefetin erken seçim ısrarı sürerken Cumhur İttifakı, seçimlerin zamanında yani 2023'te yapılacağının altını çiziyor. Anket çalışmaları da üst üste kamuoyuyla paylaşılıyor. Ancak sonuçlar birbirinden farklı...

Muhalefetin erken seçim ısrarı sürerken Cumhur İttifakı, seçimlerin zamanında yani 2023'te yapılacağının altını çiziyor. Anket çalışmaları da üst üste kamuoyuyla paylaşılıyor. Ancak sonuçlar birbirinden farklı...

MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar, yaptıkları 'Türkiye'nin Nabzı Mayıs 2021' son araştırmasını, "Son bir ayda Millet İttifakı güç kazanmış görünüyor" notuyla paylaştı.

METROPOLL: İKİ İTTİFAK ARASINDAKİ FARK 4.6

MetroPOLL anketinde, seçmenin yüzde 43'ü Millet İttifakı'na, diğer yüzde 38'lik kesim ise Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu belirtirken; ikisine de yakın olmayıp Millet İttifakı'nı tercih ederim diyen yüzde 5'lik ve ikisine de yakın olmayıp Cumhur İttifakı'nı seçerim diyen yüzde 2'lik kesimler bulunmakta.

Sencar'ın paylaştığı tabloya göre; Nisan'dan Mayıs'a Millet İttifakı 1.9 puan artarken, Cumhur İttifakı 2.7 gerilemiş bulunuyor. Öte yandan iki ittifak arasındaki fark 4.6 puan daha açılmış gözüküyor.

OPTİMAR: AKP+MHP+BBP:

YÜZDE 50

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, yaptıkları son anketin sonuçlarını dün paylaştı. Anket çalışmasına katılanlara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra seçmenin yüzde 39.1'i AKP, yüzde 24.8'i CHP diyor.

Kararsızların yüzde 6.4 olduğunu belirten Daşdemir, hiçbir partiye oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranının da yüzde 4 olduğunu belirtti. Yüzde 10.4'lük oranı partilere göre aritmetik dağıttıklarını belirten Daşdemir, oranlarda yüzde 2 yanılma payı olduğunu hatırlattı.

Ankette dikkati çeken bir ayrıntı ise yeni kurulan partiler arasında Memleket Partisi'nin yüzde 1,4 ile en çok oyu alıyor görünmesi oldu. Ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra şu sonuçlar çıktı:

AKP: Yüzde 39.1

CHP: Yüzde 24.8

MHP: Yüzde 10.4

HDP: Yüzde 10.3

Diğer: Yüzde 0,7.

İYİ Parti: Yüzde 9.5

Memleket Partisi: Yüzde 1.4

TDP: Yüzde 1.1

DEVA Partisi: Yüzde 1.1

Saadet Partisi: Yüzde 0,5

BBP: Yüzde 0,5

Vatan Partisi: Yüzde 0,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0,2

Gelecek Partisi: Yüzde 0,1

PİAR: MHP VE HDP'DE

BARAJ SORUNU

PİAR Araştırma Şirketi, 24 - 29 Mayıs arasında 26 kentte yaş, cinsiyet, eğitim kotası uygulanarak 2411 katılımcı ile yapılan görüşmelerin sonuçlarını paylaştı.

PİAR Araştırma Şirketi, katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusunu yöneltti. Kararsız oyların dağıtılmadığı ilk sonuçlarda AKP yüzde 28,1, CHP yüzde 18,3, İYİ Parti 12,0, HDP yüzde 8,7, MHP yüzde 8, 3, DEVA Partisi 1,8 Memleket Partisi yüzde 1,2, Saadet Partisi yüzde 1, Gelecek Partisi yüzde 1 oranında oy aldı. Kararsız vatandaşların yüzdesi ise 13,3 oldu.

Kararsız oyların dağıtılmasından sonra sonuçlar şöyle:

AKP yüzde 34,8

CHP yüzde 22,7

İYİ Parti yüzde 14,8

HDP yüzde 10,7

MHP yüzde 10,2

DEVA Partisi yüzde 2,2

Memleket Partisi yüzde 1,5

Saadet Partisi yüzde 1,2

Gelecek Partisi yüzde 1,2

Diğer partiler yüzde 0,7.

PİAR Araştırma Şirketi'nin anketle ilgili verdiği bir başka detay da dikkat çekti. Buna göre şirket tarafından yapılan bilgilendirmede, İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'ndan 3 puan kopardığı belirtilerek, "İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'ndan aldığı 3 puan ve Deva ile Gelecek Partilerinin aldığı 2.8 puan dışında kalan iktidar seçmenleri, ya kararsızlar tarafında kalmış ya da oy kullanmamayı tercih edeceklerini belirtmişlerdir" ifadeleri kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.