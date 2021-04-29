29 Nisan Perşembe seyahat yasağı var mı? Seyahat yasağı saat kaçta başlıyor

17 günlük tam kapanma başlamadan önce vatandaşlar yollara döküldü. Hem bayram tatilini hem de tam kapanma süresini memleketlerinde geçirmek isteyenler seyahat yasağına takılmadan yola çıkmanın planını yapıyor. Yola çıkacak olanlar 29 Nisan Perşembe seyahat yasağı var mı sorusunu soruyor. Peki 29 Nisan Perşembe seyahat yasağı saat kaçta başlıyor? 29 Nisan'da tüm gün seyahat yasağı mı var?

Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni kararları kamuoyuna duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 ilde tam kapanmaya gidileceğini açıkladı. Tam kapanma ile birlikte şehirlerarası seyahat yasağı da uygulanacak. Tam kapanma sürecini tatilde yada memleketlerinde geçirmek isteyenler de şehir çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu. 29 Nisan Perşembe günü yola çıkmanın planını yapanlar da 29 Nisan Perşembe seyahat yasağı var mı sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Peki 29 Nisan Peşembe seyahat yasağı saat kaçta başlıyor? 29 Nisan'da tüm gün seyahat yasağı mı var?

29 Nisan Perşembe seyahat yasağı var mı?

Alınan tam kapanma kararı ile 17 gün sokağa çıkma yasağı ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması hayatımıza girecek. Uygulama 29 Nisan'da başlayacak ve 17 Mayıs'ta eğer uzatılmazsa sona erecek. Gelelim 29 Nisan Perşembe seyahat yasağı var mı? sorusuna... Evet 29 Nisan Perşembe günü şehirler arası seyahat yasağı başlıyor. Tam kapanma 29 Nisan Perşembe günü saat 19:00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00'e kadar süreceği açıklanmıştı. Yani 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı başlıyor.

Seyahat yasağı saat kaçta başlıyor

Seyahat yasağı tam kapanmanın uygulanacağı zaman başlıyor. Tam kapanma 29 Nisan'da saat 19.00'da uygulanmaya başlanacak. Sehayat yasağı da aynı zamanda devereye girecek. Yola çıkmak için plan yapanların bu zaman dilimine dikkat etmesi gerekiyor.

Şehirlerarası seyahatlere zorunlu haller dışında izin verilmeyecek

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların şehirlerarası seyahatine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. Buna karşın, zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşunca görevlendirilmiş olan kamu görevlileri kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacak.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik onaylanarak cenaze yakınlarına seyahat izin belgesi oluşturulacak.

Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak, buralarda görevlendirilecek yeterli sayıda kolluk personeliyle toplu ulaşım araçlarıyla veya özel araçlarla yolculuk edenlerin seyahat izin belgelerinin olup olmadığı tetkik edilecek ve geçerli mazereti veya muafiyeti bulunmayanların şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

Konaklama tesisleri çalışacak

Konaklama tesisleri yalnızca seyahat izin belgesi olanlara hizmet verebilecek. Kısıtlama döneminde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması, vatandaşlar açısından sokağa çıkma veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak. Konaklama tesisleri sadece seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.