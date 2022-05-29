29 Mayıs'ta topu taşıma ücretsiz mi? Bugün metro, tramvay, metrobüs, marmaray ücretsiz mi?
29 Mayıs'ta topu taşıma ücretsiz mi? Yapılan açıklamalar sonra vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını teyit etmek için araştırma yapıyor. Bugün metro, tramvay, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? İşte yanıtı...
2022-05-29 13:21:17
Yapılan açıklamalar sonra vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını teyit etmek için araştırma yapıyor. Bugün metro, tramvay, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? İşte yanıtı...
29 Mayıs'ta topu taşıma ücretsiz mi?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti grubu, İstanbul'un fethinin 569'uncu yılı nedeniyle, 29 Mayıs Pazar gününe özel olarak toplu taşımanın ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurmuştu.
Otobüs, İETT, metro ve metrobüsler 29 Mayıs Pazar günü sabah seferlerinden itibaren gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. .
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