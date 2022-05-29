29 Mayıs'ta topu taşıma ücretsiz mi? Bugün metro, tramvay, metrobüs, marmaray ücretsiz mi?

29 Mayıs'ta topu taşıma ücretsiz mi? Yapılan açıklamalar sonra vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını teyit etmek için araştırma yapıyor. Bugün metro, tramvay, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? İşte yanıtı...