28 Şubat davasında tutuklanan emekli generallerin eşlerinden AYM’ye çağrı

28 Şubat davasında tutuklanan emekli generallerin yakınları Ankara’da düzenlenen kitap imza gününde bir araya gelerek basına açıklamada bulundu

Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak'ın eşi Reyhan Özkasnak da Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını anımsatarak, “Anayasa Mahkemesi'nin dosyayı ele alıp hukuk çerçevesinde haklı olduğumuza dair kararı vermesini bekliyoruz” dedi. Terkoğlu da "Bu davada yaşanan hukuksuzluklar, Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy gibi davalardan çok da farklı değil. Savcıları aynı, hakimleri aynı, bilirkişileri aynı, ihbarcıları aynı" diye konuştu.

Gazeteciler Barış Terkoğlu ve Sami Menteş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Kırmızı Kedi Ankara Kızılay mağazasında okurlarıyla buluştu. Terkoğlu ve Menteş, 28 Şubat döneminde yaşanılanlar ve dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından açılan 28 Şubat davasında neler olduğunu anlattıkları “Çetin Doğan'ın gözünden 28 Şubat - Size Yalan Söylediler” kitabını okurlar için imzaladı.

İmza gününe 28 Şubat davasında tutuklu bulunan generallerin yakınları da katıldı. Dava kapsamında tutuklanan emekli Korgeneral Vural Avar'ın eşi Tuna Avar, cezaevine gönderdiği mektubun geri yollandığını anlattı. Avar, davadaki sanık komutanların rütbelerinin sökülmesi nedeniyle “korgeneral” ibaresinin mektuba yazılmasının kabul edilmediğini ve mektubun kendisine geri gönderildiğini açıkladı.

“ONU ORADA BIRAKMAK, BÖYLE BİR EL SALLAYIŞI VAR ARKAMIZDAN ONU GÖRMEK…”

Eşiyle sınıf arkadaşı olduğunu anlatan Avar, şunları söyledi:

“Biz büyük bir aşkla evlenmiştik, herkes eşini sever ama benim çocuğum yok. O benim çocuğum, eşim, sevgilim, her şeyim. Görmeye gitmeden önce uykusuzluk başlıyor, gerginlik başlıyor… Bir otobüslere binişimiz var, 83 yaşındayım çıkamıyorum basamakları. Bitiriyoruz ziyaretimizi, geliyoruz, geldikten sonra yorgun ve bitik bir halde oluyoruz. Onu orada bırakmak, böyle bir el sallayışı var arkamızdan onu görmek, cama elini dayayışı var… Geçen gün açık görüş vardı, maskesini indirip öptüm onu. Herkesin desteğine, dualarına ihtiyacımız var, çok yalnız kaldık. İnşallah en kısa zamanda çıkacaklar.”

AYM'YE ÇAĞRI YAPTI

Emekli Tümgeneraller Cevat Temel Özkaynak'ın eşi Sumru Özkaynak, sürecin anlatılamayacak kadar stresli ve sıkıntılı olduğunu söyledi. Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak'ın eşi Reyhan Özkasnak da Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını anımsatarak, Yüksek Mahkeme'ye çağrıda bulundu. Özkasnak, “Adaletin bir an evvel tecelli etmesini, Anayasa Mahkemesi'nin dosyayı ele alıp hukuk çerçevesinde haklı olduğumuza dair kararı vermesini bekliyoruz” dedi.

Emekli Korgeneral Yıldırım Türker'in eşi, davanın siyasi olduğuna dikkat çekti. Türker açıklamasında “Çok büyük üzüntü içerisindeyiz ama bunları atlatacağız. Her şerrin bir hayrı vardır” diye konuştu.

Emekli Korgeneral Hakkı Kılınç'ın eşi Saadet Kılınç ise “Ömrümüz doğularda geçti, o zaman da eşimize hasrettik, şimdi de hasretiz. Onları cezaevinde görmek bizi çok üzüyor. Anayasa Mahkemesi'ni bu konuyu ele alıp çabucak sonuçlandırmasını istiyoruz” dedi.

“28 ŞUBAT'IN ERGENEKON VE BALYOZ KUMPASINDAN FARKI YOK”

Etkinlikte konuşan Barış Terkoğlu, 28 Şubat davasının Ergenekon, Balyoz gibi kumpas bir dava olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Bugün sadece kitabın yazarları okuyucuyla buluşmadı. Aynı zamanda kitabın kahramanları da okuyucuyla buluştu. Çünkü bu kitap 28 Şubat davasında yaşanmış hukuksuzlukları anlatıyor. Türkiye yıllardır 28 Şubat gündemini konuşuyor. Ancak 28 Şubat davası Türkiye'nin son on yılına damga vurdu. Bu davada yaşanan hukuksuzluklar, Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy gibi davalardan çok da farklı değil. Savcıları aynı, hakimleri aynı, bilirkişileri aynı, ihbarcıları aynı… Aslında aynı kurgunun başka bir isim altında ortaya çıktığını görüyoruz. Biz bu kitapta kendimize yazar değil hazırlayıcılar dedik. Çünkü bu kitap içerisinde en ağır yükü taşıyan 14 komutan var, şu an cezaevindeler, torun büyütecek yaşlarını cezaevinde karşılıyorlar.”

Anka .