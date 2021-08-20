28 Şubat davasında 5 gözaltı daha

28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen ve haklarında yakalama kararı bulunan 5 hükümlü, İstanbul'da gözaltına alındı.

28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen ve haklarında yakalama kararı bulunan 5 hükümlü, İstanbul'da gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kesinleşen 14 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama kararı sonrasında kentte ikamet ettikleri belirlenen hükümlüleri gözaltına almak için adreslerine gitti.

Ekipler, dönemin MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç'ı Fenerbahçe Orduevi'nde, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Aydan Erol ve dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanı ve Başbakan Askeri Başdanışmanı emekli Tümgeneral Kenan Deniz'i ikametlerinde gözaltına aldı.

Hükümlüler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Karar kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğünce aranan dönemin Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral Çetin Saner ise Silivri'de polise teslim oldu. Saner, sağlık kontrolünün ardından Silivri Adliyesi'ne götürüldü.

Yargıtay, 9 Temmuz'da cezaları onamıştı

Yargıtayın, 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını 9 Temmuz'da onamasının ardından, dün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, bu 14 kişi hakkındaki hükmün kesinleşme kararını infaz savcılığına göndermişti.

Yargıtayın kararında, suçun icra hareketleri üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları tespit edildiği belirtilen sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker, olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçu bakımından "müşterek fail" olarak sorumlu tutuldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.