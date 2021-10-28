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28 Şubat davası hükümlüsü 2 eski generalin cezaevinde kalması uygun görüldü

Adli Tıp Kurumu, 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 2 eski generalin cezaevinde kalmalarına engel bir hastalıkları olmadığı yönünde rapor hazırladı.

2 Saat Önce
2021-10-28 18:08:29
28 Şubat davası hükümlüsü 2 eski generalin cezaevinde kalması uygun görüldü

Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu, eski generaller Hakkı Kılınç ve Erol Özkasnak'ın, cezaevinde kalmalarının sağlık durumları açısından uygun olup olmadığının tespitine ilişkin ilgili savcılıktan istenen raporu tamamladı.

Raporda, eski generaller Kılınç ve Özkasnak'ın cezaevinde kalmalarına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığı belirtildi.

Yargılandıkları 28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen Kılınç ve Özkasnak, cezaevine konulmuştu.

Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu, daha önce aralarında Çevik Bir'in de bulunduğu 7 eski generalin cezaevinde kalmalarına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığı yönünde rapor hazırlamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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