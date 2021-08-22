“28 Şubat darbesinin sivil ayağına dokunulmadı”

Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, “Çok yazdık, çok söyledik ama sivil ayağına dokunulmadı. 28 Şubat darbesinin 14 kudretli paşası, haklarında çıkan mahkûmiyet kararının ardından tutuklanmaya başlandı. Şimdi birileri ortaya çıkmış; yaşı hayli ilerlemiş cuntacıların affedilmeleri gerektiğinden bahsediyor” diyerek tepki gösterdi.

Yücel Koç'un bugün yayımlanan makalesindeki "28 Şubat'ın hesabı" ara başlıklı yazısı şöyle:

Çok yazdık, çok söyledik ama sivil ayağına dokunulmadı.

28 Şubat darbesinin 14 kudretli paşası, haklarında çıkan mahkûmiyet kararının ardından tutuklanmaya başlandı.

Şimdi birileri ortaya çıkmış; yaşı hayli ilerlemiş cuntacıların affedilmeleri gerektiğinden bahsediyor.

Neymiş, davayı başlatanlar FETÖ'cülermiş, o yüzden dava yeniden görülmeliymiş.

Peki, davayı karara bağlayanlar FETÖ'cü mü?

O davayı başlatan FETÖ'cüler, tam aksine davayı sulandırarak, yargılanan cuntacıların ceza almalarının önüne geçmeye çalışmamış mıydı?

Davada asıl mesafe, FETÖ'cülerin elinden alındıktan sonra katedilmedi mi?

Ve daha önemlisi;

Bu ülke 28 Şubat gibi bir zulmü yaşamadı mı?

Milleti inim inim inletirken, FETÖ'cüleri Genelkurmay Karargâhında ağırlayan ve yükselip güçlenmelerini sağlayan bunlar değil miydi?

CIA talimatıyla millete her zulmü yapıp “Nüfusun 35 milyonu olmasa ne olur?” tehdidini savuranlar bu cuntacı paşalar değil miydi?

Kadınlara zorla burka giydiren Taliban gibi, kadınların başörtüsünü zorla açtıran bunlar değil miydi?

28 Şubat'çıların affedilmesini 28 Şubat'ı destekleyenler söylüyorsa burada bir problem yok mu?

Bakın, daha ülkeye verdikleri 400 milyara dolara yakın ekonomik zararı, soyulan bankaları, batan şirketleri saymadım bile.

Ne olacaktı, yanlarına kâr mı kalsaydı?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.