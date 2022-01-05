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28. dönem POMEM başvuruları | POMEM başvuruları ve başvuru sonuçları

TIMETURK / GÜNDEM / 28. dönem POMEM başvuruları | POMEM başvuruları ve başvuru sonuçları

28. dönem POMEM başvuruları | POMEM başvuruları ve başvuru sonuçları

28. dönem POMEM başvuruları ilgilileri tarafından araştırılıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından e - Devlet üzerinden alınan başvurulara ilgi oldukça büyük. 2022 yılı POMEM başvuru tarihleri ne zaman bitiyor? Başvurular ne zaman başlıyor ve son buluyor? POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-01-05 17:52:43
28. dönem POMEM başvuruları | POMEM başvuruları ve başvuru sonuçları

28. dönem POMEM başvuruları ilgilileri tarafından araştırılıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından e - Devlet üzerinden alınan başvurulara ilgi oldukça büyük. 2022 yılı POMEM başvuru tarihleri ne zaman bitiyor? Başvurular ne zaman başlıyor ve son buluyor? POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

28. dönem POMEM başvuruları

Polis Akademisi tarafından yayınlanan kılavuza göre; 21 Aralık günü başlayan başvuruların 7 Ocak Cuma günü sona ereceği bildirildi. Bu tarihten sonra hiçkimsenin başvurusu kabul edilmeyecek. Başvurular için "ais.pa.edu.tr" sitesinden gerekli başvuru detaylarını öğrenebilirsiniz. Bunların yanı sıra adayların e-Devlet üzerinden belgelerini doldurmaları da gerekmektedir.

POMEM başvuruları ve başvuru sonuçları

POMEM başvurularının 21 Aralık - 7 Ocak tarihleri arasında yapılacağı bildirilmişti. Fakat başvuru sonuçlarının ya da mülakata dair bilgiler konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Polis Akademisi'nin yayınlayacağı kılavuz sonrası, detayları öğrenmek için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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