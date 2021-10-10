DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti
Baba figürü çocuğun psikolojik gelişimi için çok önemli
Türkiye fuarcılıkta adımlarını sıklaştırıyor
İsrail polisinin Kudüs'te Filistinlilere müdahalesinde 2 kişi yaralandı
'Çocuğum neden benimle inatlaşıyor?' diyorsanız...
Ihlamuru böyle demleyin
Ev sahipleri bankacı gibi davranıyor
Türk askerinin 'barış misyonu'
Türkiye'den Yemen'deki bombalı saldırıyla ilgili taziye ve kınama açıklaması
Türkiye'nin parası 'enerjiye akıyor'
ABD'de aileler sonbaharda hafta sonlarını elma toplayarak geçiriyor
Afrika'da Kovid-19'a karşı tam aşılananların oranı yüzde 4,57'ye çıktı
Brüksel'de binlerce kişi Glasgow zirvesi öncesinde iklim değişikliği için yürüdü
Lübnan ordusuna ait stoklardan temin edilen yakıtla ülkede yeniden birkaç saat elektrik hizmeti sunulacak
Emziren anneler bu diyetle kilo veriyor

TIMETURK / GÜNDEM / 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti

28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

9 Dakika Önce
2021-10-10 22:14:22
28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 772 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,50, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,80 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 112 milyon 360 bin 409'a yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 686 bin 99 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek? Bugünkü sayıya bakalım: 28 bin 370. Kovid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş