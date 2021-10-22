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TIMETURK / GÜNDEM / 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi

28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

11 Dakika Önce
2021-10-22 20:41:34
28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 363 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 302 oldu.

18 yaş üstü nüfusta aşı uygulananların oranı ikinci dozda yüzde 77,27, birinci dozda 88,79 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 115 milyon 40 bin 699'a yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 232 bin 925 doz aşı uygulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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