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27 itirafçı, 220 FETÖ şüphelisinin ismini verdi
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27 itirafçı, 220 FETÖ şüphelisinin ismini verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve itirafçı olan 27 kişi, daha önce hakkında işlem yapılmamış 220 kişinin ismini verdi.

2 Saat Önce
2021-09-27 21:10:03
27 itirafçı, 220 FETÖ şüphelisinin ismini verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Eylül'de, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup sivil imamlarla sabit telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 51'i gözaltına alındı.

51 ŞÜPHELİDEN 27'Sİ İTİRAFÇI OLDU

Gözaltına alınan 51 şüpheliden 27'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olduğu öğrenildi. Sorgularında örgüte yönelik bilgi veren itirafçıların, hakkında daha önce işlem yapılmış çok sayıda kişinin yanı sıra, aralarında kamu kurumlarında çalışan ve daha önce hakkında işlem yapılmamış 220 kişinin ismini verdiği bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen 51 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 50'si adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. Savcılığın, verilen bilgiler doğrultusunda soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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