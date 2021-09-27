27 itirafçı, 220 FETÖ şüphelisinin ismini verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve itirafçı olan 27 kişi, daha önce hakkında işlem yapılmamış 220 kişinin ismini verdi.