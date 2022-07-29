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27 bin sözleşmeli personel istihdamı! Bakan Koca duyurdu: Öncelik o kadrolara verilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararına ilişkin, artan sözleşmeli kadrolarda önceliğin, yan dal uzmanları ile hizmet yükümlülüğünü tamamlayan hekimlere verileceğini bildirdi.

2 Saat Önce
2022-07-29 20:05:58
27 bin sözleşmeli personel istihdamı! Bakan Koca duyurdu: Öncelik o kadrolara verilecek

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sözleşmeli sağlık personeli sayısının 27 bin olduğunu belirterek, "Daha uygun koşullarda istihdam fırsatı doğuyor. Artan sözleşmeli kadrolarımızda öncelik, yan dal uzmanlarıyla hizmet yükümlülüğünü tamamlamış hekimlere verilecek. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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