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TIMETURK / GÜNDEM / 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı

25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi.

1 Saat Önce
2021-11-30 22:15:56
25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 359 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 498 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,29, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,64 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 390 bin 651 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5 milyon 166 bin 607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız. Sadece 12 milyon 180 bin 234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun yüzde 20,01'ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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