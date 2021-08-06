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TIMETURK / GÜNDEM / 24 ilde FETÖ operasyonu: 82 kişi gözaltına alındı

24 ilde FETÖ operasyonu: 82 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 24 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

12 Saat Önce
2021-08-06 08:55:53
24 ilde FETÖ operasyonu: 82 kişi gözaltına alındı

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Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasındaki kripto üyelerine yönelik yeni bir çalışma başlatıldı. Ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 82 şüphelinin yakalanması için harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

TSK içinde bulunan ankesör/büfe telefonları ile iletişim sağlayan, orduya personel alımlarında kodlama yöntemi ile kayıt yaptıran, örgüte üye olan ya da hala deşifre olmamış FETÖ'nün ‘mahrem imamlarına' yönelik yürütülen operasyonlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi.


Yakalanan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü aktarılırken, aranan FETÖ/PDY üyelerinin 37'sinin İstanbul'da olduğu, ancak kaçının yakalandığı henüz bilinmiyor.

Gece saat 01:00'de başlatılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği, operasyonların sürdüğü aktarıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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