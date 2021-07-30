24 ilde çıkan 81 yangının 70'i kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Adana, Antalya, Muğla, Mersin, İzmir ve Osmaniye başta olmak üzere 24 ilde çıkan 81 yangının 70'inin kontrol altına alındığını ve 11 yangının ise devam ettiğini bildirdi.