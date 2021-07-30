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24 ilde çıkan 81 yangının 70'i kontrol altında
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TIMETURK / GÜNDEM / 24 ilde çıkan 81 yangının 70'i kontrol altında

24 ilde çıkan 81 yangının 70'i kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Adana, Antalya, Muğla, Mersin, İzmir ve Osmaniye başta olmak üzere 24 ilde çıkan 81 yangının 70'inin kontrol altına alındığını ve 11 yangının ise devam ettiğini bildirdi.

1 Saat Önce
2021-07-30 19:12:03
24 ilde çıkan 81 yangının 70'i kontrol altında

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından ülke genelinde 28-29-30 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin şu bilgileri verdi:

Devam eden yangınlara;

6 uçak

9 iha

1 insansız helikopter

1 yangın söndürme tankı

45 helikopter

1.080 arazöz

55 iş makinası

4.000'in üzerinde personel ile müdahale ediyoruz.

Mücadelemiz aralıksız sürüyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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