DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,5772 ₺

EURO

17,5424 ₺

ALTIN

971,80 ₺

BİST

2.529,26 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / 227 kaçak göçmen ülkelerine gönderilecek

227 kaçak göçmen ülkelerine gönderilecek

Edirne'de ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a gönderildi.

1 Saat Önce
2022-06-28 00:54:48
227 kaçak göçmen ülkelerine gönderilecek

Edirne Göç İdaresi'nde bulunan göçmenler, 'Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde ülkelerine gönderilmeye devam ediyor.

62ba1415470a9b19c80122c5

Ülkeye yasadışı yollardan giren 227 kaçak Afgan göçmen işlemlerin tamamlanmasının ardından otobüslerle İstanbul'a gönderildi.

62ba1415470a9b19c80122c1

Kaçak göçmenler, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan 2 charter uçağıyla Kabil'e gönderilecek. DHA

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş