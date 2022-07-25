Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde 226 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik TCSG-66 ve TCSG-908 Bot Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında önceki gün hareketlerinden şüphelenilen İtalya rotası üzerindeki ‘Alidayı-A' isimli balıkçı teknesini durduruldu. Teknede yapılan aramada 226 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçısı 3 kişi ise gözaltına alındı. DHA