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226 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde 226 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

22 Dakika Önce
2022-07-25 23:21:14
226 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

Sahil Güvenlik TCSG-66 ve TCSG-908 Bot Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında önceki gün hareketlerinden şüphelenilen İtalya rotası üzerindeki ‘Alidayı-A' isimli balıkçı teknesini durduruldu. Teknede yapılan aramada 226 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçısı 3 kişi ise gözaltına alındı. DHA

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