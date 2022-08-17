22 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa Birecik hudut karakoluna yapılan saldırı sonrası TSK'nın atış başlatmasıyla birlikte toplam 22 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi

Şanlıurfa sınır hattına düzenlenen havan saldırısında 2 asker şehit düşmüştü. Saldırıya misliyle karşılık verildi. TSK atışları sonucu 22 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Birecik/Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" .