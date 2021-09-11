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TIMETURK / GÜNDEM / 22 bin 923 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

22 bin 923 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 46 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti.

13 Dakika Önce
2021-09-11 21:00:45
22 bin 923 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Günlük Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığınca "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 46 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 144 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,83, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 64,70 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 101 milyon 454 bin 754'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 406 bin 87 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Kilis, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Aydın, Balıkesir ve Antalya olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Bitlis olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları kaydetti:

"Vaka sayımız 22 bin 923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması, tedbirlere herkesin birlikte-düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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