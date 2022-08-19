21 yaşında vefat eden Ayça'nın organları 3 kişiye umut oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağmur suyu kanalına düşen otomobilde yaralanan 3 kişilik aileden Ayça Bektaş, 4 gündür süren yaşam savaşını kaybetti. Genç kızın bağışlanan organları 3 kişiye umut oldu.

Bursa-Ankara yolu Şehitler Mahallesi kavşağında geçtiğimiz pazartesi günü saat 11.30 sıralarında Yavuz Bektaş yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere ve yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra yağmur suyu kanalına düştü.

4 gün mücadele etti

Kazada sürücü Bektaş ile araçtaki eşi Seval Bektaş (48) ve kızı Ayça Bektaş (21) yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Ayça, 4 gün sonra hayatını kaybetti. Genç kızın anne ve babası ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hayatını kaybeden Ayça'nın önce beyin ölümü gerçekleşti. Bu sürede ailesinin organ bağışına izin vermesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Acıbadem Hastanesinden gelen ekipler, Ayça'nın karaciğeri ile iki böbreğini 3 saat süren operasyonla aldı.

Ayça'nın karaciğeri Yenişehir Havaalanı'ndan Sağlık Bakanlığı'nın uçağı ile Antalya'ya götürülürken, böbrekleri ise Bursa'da organ bekleyen hastalara nakledilecek.

Toplumsal farkındalık gerekiyor

Operasyonun ardından bir açıklama yapan Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahi Uzmanı Fuat Aksoy, şunları söyledi:

“Organ bağışının ülkede sayısının artırılması gerekiyor. Toplumsal farkındalık gerekiyor. Tabii zor bir karar. Ama aile buna irade göstermiş, kabul etmişler. İnsanların bu konuda farkında olması, diğer insanlara umut olması gerektiğini düşünüyoruz.” .