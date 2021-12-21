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TIMETURK / GÜNDEM / 21 Aralık en uzun gece | En uzun gecenin özelliği nedir? 21 Aralık'ta ne oluyor?

21 Aralık en uzun gece | En uzun gecenin özelliği nedir? 21 Aralık'ta ne oluyor?

Yılda iki kez gerçekleşen gündönümü araştırmaları hız kesmeden araştırılmaya devam ediliyor. 21 Aralık ülkemizde kış gündönümü olarak yaşanır. Bu gün, ülkemizin konumu dolayısıyla en uzun gecenin yaşandığı gündür. Peki ama en uzun gecenin anlamı nedir ve neden en vakit 21 Aralık gecesi? 21 Aralık'ta ne oluyor?

1 Saat Önce
2021-12-21 14:33:56
21 Aralık en uzun gece | En uzun gecenin özelliği nedir? 21 Aralık'ta ne oluyor?

Yılda iki kez gerçekleşen gündönümü araştırmaları hız kesmeden araştırılmaya devam ediliyor. 21 Aralık ülkemizde kış gündönümü olarak yaşanır. Bu gün, ülkemizin konumu dolayısıyla en uzun gecenin yaşandığı gündür. Peki ama en uzun gecenin anlamı nedir ve neden en vakit 21 Aralık gecesi? 21 Aralık'ta ne oluyor?

En uzun gecenin özelliği nedir?

Kış GünDönümü; güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği andır. Kuzey yarımkürede günler uzamaya başlar ve güney yarımkürede günler kısalır. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılmaktadır. Bunun yanı sıra birçok ülkede de yaz mevsimi ya da konuma göre kış mevsiminin tam ortası kabul edilir. Sonuç olarak Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanmaktadır.

21 Aralık tarihi ile beraber Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks (gece – gündüz eşitliği) tarihleri 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine de solstis (gündönümü) tarihleri denir.

21 Aralık'ta ne oluyor?

21 Aralık, ülkemizin konumu sayesinde en uzun geceyi yaşadığı tarihtir. Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi başlar.

Bu tarihten sonra (21 Aralık) Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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