2022 YKS ek yerleştirme tercihleri için tarih belli oldu I YKS ek yerleştirme ne zaman

YKS ek tercih, herhangi üniversitenin programına yerleştirilemeyen öğrencilerin merak konusu oldu. YKS ek tercih için ÖSYM beklenen açıklamayı yaptı. 2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi'ne göre, tercihler 7-13 Eylül'de yapılacak.