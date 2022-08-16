2022 Yılı Buğday ve Tahıl Fiyatları Nedir?
2022 Buğday fiyatları ne kadar oldu? Tahıl fiyatları güncel nedir? Son zamanlarda artan zamlardan sonra çiftçileri yakından ilgilendiren buğday, tahıl fiyatları merak edilmekte. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü'nden, 2022 dönemi güncel tahıl ve buğday fiyatlarına yer verdi. Sizler için bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…
2022-08-16 15:48:36
2022 Buğday Fiyatı Ne Kadar?
YERLİ EKMEKLİK BUĞDAY SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL/TON)
- Beyaz Sert Buğday Satış Fiyatı 4.575
- Kırmızı Sert Buğday Satış fiyatı 4.575
- Beyaz Sert Buğday Satış fiyatı 4.500
- Diğer Beyaz Buğday Satış fiyatı 4.500
- Diğer Kırmızı Buğday Satış fiyatı 4.475
- Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğday Satış fiyatı 4.460
- Standart Dışı Buğday Satış fiyatı 4.455
İTHAL EKMEKLİK BUĞDAY SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL/TON)
- İthal Ekmeklik Buğday 13,5 Protein Satış fiyatı 4.575
- İthal Ekmeklik Buğday 12,5 Protein Satış fiyatı 4.500
- İthal Ekmeklik Buğday 11,5 Protein Satış fiyatı 4.475
2022 Bakliyat Satış Fiyatı
|
Cinsi Ürün Kodu Perakende Toptan
|
Nohut Orta Tane (5-8 mm) 3414 8,00 7,50
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Nohut İri Tane (8-9 mm) 3413 10,75 9,75
|
Nohut Çok İri Tane (9 mm ve üzeri) 3412 12,00 10,75
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Kırmızı Mercimek (Futbol Tipi) 3220 16,00 14,75
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Kırmızı Mercimek (Yaprak Tipi) 3221 16,00 14,75
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Kuru Fasulye Büyük Boy (A) 3860 15,75 14,50
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Kuru Fasulye Küçük Boy (B) 3861 14,75 13,50
2022 Pirinç Satış Fiyatları (Tl/Kg)
Cinsi Perakende Toptan
- Kısa tane Groski 10,00 9,00
- Luna Cl 11,75 10,75
- Ronaldo 12,25 11,50
- Osmancık 13,25 12,50
- Baldo 15,50 13,75
- Fortuna 15,50 13,75
- Gönen 15,50 13,75
- Cammeo 15,50 13,75
- Perla 15,50 13,75
- Yerua 15,50 13,75
- Özgür Cl 15,50 13,75
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