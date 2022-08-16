2022 Yılı Buğday ve Tahıl Fiyatları Nedir?

2022 Buğday fiyatları ne kadar oldu? Tahıl fiyatları güncel nedir? Son zamanlarda artan zamlardan sonra çiftçileri yakından ilgilendiren buğday, tahıl fiyatları merak edilmekte. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü'nden, 2022 dönemi güncel tahıl ve buğday fiyatlarına yer verdi. Sizler için bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…