2022 Yakıt Fiyatları Nedir? Güncel Motorin Fiyatı

2022 Güncel akaryakıt fiyatları nedir? Motorin fiyatı ne? İstanbul akaryakıt fiyatları neler? Son zamanlarda sürekli artış ve azalış içerisinde olan akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından en çok merak edilen konulardan. Akaryakıt fiyatlarında son olaraktan benzin fiyatlarına 83 kuruş indirim yapılırken motorin fiyatlarında ise 77 kuruş zam uygulanmıştı. 19 Ağustos gece yarısı itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 7 kuruş daha zam geldiği bildirildi. Sizlere güncel akaryakıt fiyatları hakkında bilgi vereceğiz. İşte detaylar.