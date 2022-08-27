2022 Taşıt Kredisi Nasıl Hesaplanır? Taşıt Kredisi Nedir?

Taşıt kredisi nedir? Taşıt kredisi kimlere verilir? Taşıt kredisi şartları neler? İkinci el veya sıfır kilometre bir araç sahibi olmanın hayalini kuranlar için başvurabilecekleri en kolay çözüm taşıt kredisi kullanmaktır. Taşıt kredisi nasıl hesaplanır? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Taşıt kredisi çeşitleri neler? İşte merak edilen tüm detaylar.

Taşıt Kredisi Nedir?

Taşıt kredisi ne? Taşıt kredisi, sıfır km araçlar veya ikinci el otomobiller için alım kolaylığı yaratan kredi türü olarak tanımlanmaktadır. Bu kredi türüyle hayalini kurduğunuz araca, uygun ödeme seçenekleri ile sahip olunabilmektedir.

Taşıt Kredisi Kimlere Verilir?

Kredi başvurusu için belgelenebilir düzenli bir gelir sahibi olunması gerekiyor.

Kredi ve kredi kartı ödemelerinin düzenli ve zamanında yapılmış olması gerekmekte.

SGK kaydının aktif olmalı.

Kredi notunun yeterli seviyede olmalı.

Kredi kullanacak kişinin en az 18 yaşında olması büyük bir önem arz etmekte.

Taşıt üzerinde herhangi bir kurum veya kişinin rehin (ipotek) kaydı bulunmaması gerekiyor. Bu şartlar sağlanır ise taşıt kredisi almaya uygun oluna bilinmekte.

Taşıt Kredisi Kullanmak İçin Gerekli Belgeler

Başvuru Formu,

Nüfus cüzdanı,

sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,

Çalışma durumuna göre gelir belgesi,

Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,

Maaş Bordrosu

Emekli ise Emekli Aylık Dökümü

Güncel Vergi Levhası

İkamet Belgesi

Taşıt Kredisi Çeşitleri

Taşıt kredisi çeşitleri şu şekildedir;

Sıfır kilometre taşıt kredisi

İkinci el taşıt kredisi

Ticari Taşıt Kredisi

Motosiklet kredisi

Tekne kredisi

Taşıt Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Taşıt kredisi hesaplama işlemi şu şekildedir;

Öncelikle kredi tutarı belirlenir. Daha sonra ödemek istediğiniz vade ve kredinin faiz oranına göre hesaplama işlemi gerçekleşir. Örneğin aynı tutar ve faiz oranı için farklı vadelerle yapılan hesaplamalarda farklı geri ödeme tutarı sonucuna ulaşılmaktadır. Ayrıca ek olarak dosya masrafı gibi ek tutarlar ve ipotekli bir kredi ürünü olduğundan ipotek masrafı da araç kredisi hesaplama sonucunu etkileyebilmektedir.