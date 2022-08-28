2022 Sigorta Yapılandırma Ne Zaman? Sigorta Yapılandırma Nereden Yapılır?

GSS yapılandırma 2022 ne zaman? SGK borç yapılandırma hangi bankalar alıyor? Mecliste sigorta prim borcu yapılandırması ile ilgili olarak kabul edilen af ile ilgili olarak arama motorunda Gecikmiş Prim Borçları Yapılandırma konusu merak edilmekte. Sizler için bu konu hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde.

SGK Borç Yapılandırma Nereden Yapılıyor?

SGK borç yapılandırma işlemi nereden gerçekleşir? SGK vergi borcu yapılandırma fırsatının iptal olmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekmektedir. SGK vergi borcu yapılandırması için 1.taksit ödemesi e-Devlet üzerinden gerçekleşmektedir. Ayrıca SGK borcu yapılandırma ödemelerin SGK biriminin anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM'leri, internet veya mobil bankacılık ile de ödeme işlemleri gerçekleşebilmekte.

GSS Yapılandırma 2022 Ne Zaman?

Genel Sağlık Sigortası prim borcu ne zaman yapılandırılacak? GSS prim borcu affının Meclis'te kabul edilmesinin ardından sağlık sigortası borçları nedeniyle sigortadan yararlanamayan vatandaşlara 31 Aralık 2022 tarihine kadar ödeme kolaylığı getirileceği duyuruldu. Bununla birlikte borç miktarı 5 bin liranın altında ise borcun tamamı silinecek.

Gecikmiş Prim Borçları Yapılandırma

Gecikmiş prim borçları ödeme tarihi nedir? Sosyal sigorta affından yararlanmak isteyen ve borcu bulunan işveren ve bağımsız çalışanlar, 29 Temmuz 2022 tarihine kadar müracaat edebilecek.30 Eylül 2022 tarihine kadar ise peşin veya taksitli ödeme planı çerçevesinde ödeme yapabileceği duyuruldu.

SGK Borç Yapılandırma Hangi Bankalar Alıyor?

SGK borç yapılandırma hangi bankalar alıyor? SGK borç yapılandırma işlemlerini bankaların Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ATM'lerinden ya da bankaların şubelerinden gerçekleştirebilirsiniz. .