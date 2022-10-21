2022 İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu sene kar ne zaman İstanbul'a gelecek? Son bahar aylarından yavaş yavaş kış aylarına doğru girdiğimiz şu günlerde tüm Türkiye'de hava sıcaklıkları sert bir düşüş gösterdi. İstanbul'da da artık mont ve atkı ile dolaşmanın zamanı geldi. Hava sıcaklığı günden güne azalırken İstanbul'a karın ne zaman yağacağı da merak konusu oldu? Peki 2022'de İstanbul'a ilk kar yağışı ne zaman olacak? İşte Meteoroloji'den alınan tahminler...

Geçtiğimiz sene yurdumuz uzun süre soğuk hava dalgasının etkisi altında kalmıştı. Yurdun büyük bir kesiminde kar yağışları günlerdir devam etti, okullar da tatil oldu. Bu sene de kış beklenenden çabul geldi. İstanbul'da hava sıcaklıkları ani bir düşüş gösterdi. Uzmanlar ise kar yağışı konusunda İstanbul'a uyarı yaptı. İstanbul'da yaşayanlar şimdiden planlarını yapmak için 2022 İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu sene kar ne zaman İstanbul'a gelecek? sorularına yanıt arıyor.

2022 İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'da geçtiğimiz kış ilk kar yağışı Ocak ayında yaşanmıştı. Ocak'ta ilk karla tanışan İstanbul'da ulaşımda büyük aksaklıklar yaşandı. Kentte hava sıcaklıkları sıfırın altına düşerken eğitim, öğretim faaliyetleri de aksadı. 2022 yılında ise kar yağışının ne zaman olacağı mera konusu. İstanbul'un yanı başında olan illerde yüksek keimlere ilk kar yağışı Ekim ayında düştü. İstanbul'a ise ilk kar yağışının Aralık ayı sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

Bu sene kar ne zaman İstanbul'a gelecek?

20 milyonluk nüfusu ile İstanbul pek çok Avrupa ülkesinin nüfusunu katlıyor. Mega kent İstanbul'da kar yağışı bazen yaşamı da olumsuz etkileyebiliyor. İstanbul'da bu sene kar yağışının erken gelmesi bekleniyor. 2022 yılı Aralık ayı yada 2023 Ocak ayında İstanbul'da şiddetli kar yağışları yaşanabilir.

Mar ayında İstanbul buz tutmuştu

Geçtiğimiz sene Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ike birlikte ülkenin büyük bir kesimi karlar altında kalmıştı. İstanbul'da da son yılların en şiddetli kar yağışı Mart ayında yaşanmıştı. Aybar Kar Fıortınası olarak adlandırılan soğuk hava sistemi uzun süre yurtta etkisini göstermişti.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Tüm Türkiye'de başlayan kar yağışları hayatı her alanda olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle pek çok il ve ilçede elektrik kesintileri yaşandı. Okullar tatil edilirken moto kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.