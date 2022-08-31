2022 Güncel Çimento Fiyatları Nedir? Çimento Kullanım Alanları
2022 Güncel çimento fiyatları nedir? Çimento kullanım alanları neler? Daha çok inşaat alanında kullanımı yapılan çimento, temel malzemelerinden birisidir. 1 torba gri çimento kaç TL? 1 Torba gri çimento fiyatları 6 ile 8 TL arasında değişiklik göstermektedir. Çimento fiyatları hakkında merak edilen detaylara haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar.
2022-08-31 14:27:28
2022 Çimento Fiyatları
Gri Çimento Fiyatları
- 1 Kg Gri Çimento (42,5) 6,00 TL
- 3 Kg Gri Çimento (42,5) 10,00 TL
- 5 Kg Gri Çimento (42,5) 11,50 TL
- 50 Kg (1 Torba) Gri Çimento (42,5) 75,00 TL
Beyaz Çimento Fiyatları
- 1 Kg Beyaz Çimento (42,5) 6,50 TL
- 3 Kg Beyaz Çimento (42,5) 20,00 TL
- 5 Kg Beyaz Çimento (42,5) 30,00 TL
- 50 Kg (1 Torba) Beyaz Çimento (42,5) 95,00 TL
Gri Çimento Fiyatları
- 1 Kg Gri Çimento (42,5) 5,00 TL
- 3 Kg Gri Çimento (42,5) 8,50 TL
- 5 Kg Gri Çimento (42,5) 12,00 TL
- 50 Kg (1 Torba) Gri Çimento (42,5) 23,00 TL
Beyaz Çimento Fiyatları
- 1 Kg Beyaz Çimento (42,5) 6,00 TL
- 3 Kg Beyaz Çimento (42,5) 11,00 TL
- 5 Kg Beyaz Çimento (42,5) 16,00 TL
- 50 Kg (1 Torba) Beyaz Çimento (42,5) 51,00 TL
Beyaz Çimentonun Kullanım Alanları
- Dekoratif özelliği ile havuz sıvalarında,
- Renkli kaldırım taşı uygulamalarında,
- Renkli kiremit üretiminde,
- Trafik bariyerlerinde,
- Sıvalarda tercih edilir.
- endüstriyel zemin harçları,
- Mimari ve Dekoratif Betonlar
- Mimari Prefabrik Dış Cephe Panelleri
- Beton heykeller,
- Anıtlar.
Gri Çimento Kullanım Alanları
- Prefabrik imalatlarda
- Toplu konut inşaatlarında
- Sanat yapılarında
- Tünel-kalıp sistemlerinde
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