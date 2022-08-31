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2022 Güncel Çimento Fiyatları Nedir? Çimento Kullanım Alanları

2022 Güncel çimento fiyatları nedir? Çimento kullanım alanları neler? Daha çok inşaat alanında kullanımı yapılan çimento, temel malzemelerinden birisidir. 1 torba gri çimento kaç TL? 1 Torba gri çimento fiyatları 6 ile 8 TL arasında değişiklik göstermektedir. Çimento fiyatları hakkında merak edilen detaylara haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar.

1 Saat Önce
2022-08-31 14:27:28
2022 Güncel Çimento Fiyatları Nedir? Çimento Kullanım Alanları

2022 Çimento Fiyatları

Gri Çimento Fiyatları

  • 1 Kg Gri Çimento (42,5) 6,00 TL
  • 3 Kg Gri Çimento (42,5) 10,00 TL
  • 5 Kg Gri Çimento (42,5) 11,50 TL
  • 50 Kg (1 Torba) Gri Çimento (42,5) 75,00 TL

Beyaz Çimento Fiyatları

  • 1 Kg Beyaz Çimento (42,5) 6,50 TL
  • 3 Kg Beyaz Çimento (42,5) 20,00 TL
  • 5 Kg Beyaz Çimento (42,5) 30,00 TL
  • 50 Kg (1 Torba) Beyaz Çimento (42,5) 95,00 TL

Gri Çimento Fiyatları

  • 1 Kg Gri Çimento (42,5) 5,00 TL
  • 3 Kg Gri Çimento (42,5) 8,50 TL
  • 5 Kg Gri Çimento (42,5) 12,00 TL
  • 50 Kg (1 Torba) Gri Çimento (42,5) 23,00 TL

Beyaz Çimento Fiyatları

  • 1 Kg Beyaz Çimento (42,5) 6,00 TL
  • 3 Kg Beyaz Çimento (42,5) 11,00 TL
  • 5 Kg Beyaz Çimento (42,5) 16,00 TL
  • 50 Kg (1 Torba) Beyaz Çimento (42,5) 51,00 TL

Beyaz Çimentonun Kullanım Alanları

  • Dekoratif özelliği ile havuz sıvalarında,
  • Renkli kaldırım taşı uygulamalarında,
  • Renkli kiremit üretiminde,
  • Trafik bariyerlerinde,
  • Sıvalarda tercih edilir.
  • endüstriyel zemin harçları,
  • Mimari ve Dekoratif Betonlar
  • Mimari Prefabrik Dış Cephe Panelleri
  • Beton heykeller,
  • Anıtlar.

Gri Çimento Kullanım Alanları

  • Prefabrik imalatlarda
  • Toplu konut inşaatlarında
  • Sanat yapılarında
  • Tünel-kalıp sistemlerinde
.

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