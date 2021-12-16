2022 Evli AGİ ne kadar? 4 bin 250 TL asgari ücrete AGİ belirlendi mi?

2022 yılının asgari ücretinin açıklanmasının ardından vatandaşlar AGİ ne kadar oldu? sorusunun yanıtlarını arıyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren AGİ için ücret belirlendi mi? Bir çocuklu AGİ, iki çocuklu AGİ, üç çocuklu AGİ, dört çocuklu AGİ ne kadar oldu? İşte merak edilen AGİ ücreti haberleri...

2022 yılının asgari ücretinin açıklanmasının ardından vatandaşlar AGİ ne kadar oldu? sorusunun yanıtlarını arıyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren AGİ için ücret belirlendi mi? Bir çocuklu AGİ, iki çocuklu AGİ, üç çocuklu AGİ, dört çocuklu AGİ ne kadar oldu?

2022 Evli AGİ Ne Kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücreti açıkladı. Toplantının sonucunda 2022 asgari ücreti 4 bin 250 TL olarak belirlendi. Evli, bir çocuklu, iki çocuklu, üç çocuklu, dört çocuklu, eşi çalışan ve eşi çalışmayan kişilerin AGİ ücreti hakkında henüz bir açıklamada bulunulmadı. Detayların açıklanmasından sonra haber sitemizden fiyatları öğrenebilirsiniz. 2021 AGİ ücretleri aşağıdaki gibi yer alıyor...

Bekar 268,31TL



Evli eşi çalışmayan 321,98 TL



Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL



Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL



Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL



Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL



Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL



Evli eşi çalışan 268,31 TL



Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL



Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL



Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL



Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL



Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

AGİ Nedir?

AGİ, ASgari Geçim İndirimi'dir. Çalışan kimşilerin kendileri dışında bakmakla yükümlü oldukları kişiler için verilen aile indiriminine verilen isimdir. AGİ miktarı çalışan kişinin medeni durumu, çocuk sayısı gibi durumlara göre değişkenlik gösterir. Asgari ücretin artması ile birlikte AGİ de artar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.