2022'de kaç gün resmi tatil var? Ramazan Bayramı hangi gün? 2022 Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Resmi tatil günleri

2022 yılı resmi tatil sayısı merak konusu. Yeni yıla saatler kala merak edilen konulardan birisi de 2022'de tatil sayısının kaç gün olduğu. 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2022 Kurban Bayramı hangi gün?...

Yeni yıla sayılı saatler kaldı diyebiliriz. 2022 yılına dair en çok merak edilen konulardan birisi de 2022'de resmi tatillerin kaç gün olduğu ve resmi tatillerin hangi güne geldiği.

İşte 2022 yılının resmi tatil günleri ve sayıları.......

2022'DE KAÇ GÜN RESMİ TATİL VAR?

2022 yılında toplam 15 gün resmi tatil bulunuyor.

1 Ocak 2022 - Yılbaşı

23 Nisan 2022 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2022 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi

2022 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ HANGİ GÜN?

2-4 Mayıs 2022 - Ramazan Bayramı...Ramazan Bayramı tatili, 2 Mayıs Pazartesi günü başlayıp, 4 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor. Arife günü ise 1 Mayıs ile aynı gün olan pazar gününe denk geliyor. 3 günlük Ramazan Bayramı tatili...



19 Mayıs 2022 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

9-12 Temmuz 2022 - Kurban Bayramı..

Bayramı tatili, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 12 Temmuz Salı günü sona eriyor. Bayramın ilk iki günü hafta sonuna denk gelse de 8 Temmuz Cuma olan arife günü ile birlikte bu yıl bayramda 4,5 günlük bir tatil bulunmakta.

30 Ağustos 2022 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2022 - Cumhuriyet Bayramı

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