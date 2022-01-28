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TIMETURK / GÜNDEM / 2022 bedelli askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu

2022 bedelli askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu

Bedelli askerlik yerleri e-Devlet MSB (Milli Savunma Bakanlığı) uzantısı üzerinden bugün açıklandı.

3 Saat Önce
2022-01-28 10:04:10
2022 bedelli askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu

2022 celp dönemleri ile bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerlerinin açıklandı. Askerlik yeri sorgulaması yapacak vatandaşlar itibaren e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.

2022 Bedelli askerlik yerleri 28 Ocak 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden duyuruldu. Kurum tarafında yapılan açıklamada, ‘Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022'dir' denildi.

2022 yılında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira olarak açıklanmıştı.

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

03 Şubat 2022

03 Mart 2022

31 Mart 2022

12 Mayıs 2022

09 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

15 Eylül 2022

13 Ekim 2022

10 Kasım 2022

08 Aralık 2022 .

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