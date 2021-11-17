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TIMETURK / GÜNDEM / 2021 Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) yedek aday yerleştirme sonuçları açıklandı!

2021 Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) yedek aday yerleştirme sonuçları açıklandı!

Son Dakika: 2021 Yılı PMYO Giriş Sınavı 1. Yedek Planlama Sonuçları, az önce açıklandı. İşte sonucunuzu kontrol etmeniz için yapmanız gerekenler...

42 Dakika Önce
2021-11-17 22:51:13
2021 Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) yedek aday yerleştirme sonuçları açıklandı!

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) Giriş Sınavı yedek aday yerleştirme sonuçları son dakika açıklamasıyla akşam saatlerinde açıklandı.

Açıklanan sonuçlara göre 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için Polis Meslek Yüksekokullarına asıl olarak planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine 176 erkek ve 10 kadın yedek aday alınacak.

Eğer planlanan sayıda başvuru gelmezse ikinci kez yerleştirme yapılacak. Bu nedenle adaylara bundan sonraki yedek planlamaları için adayların Polis Akademisi internet sitesini takip etmeleri tavsiye edildi.

Adaylara sonuçlar posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirmeyecek. Polis Akademisi resmi sayfası üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğinde sayılacak.

Sınav sonucunu öğrenmek için:

1- e-Devlet'e giriş yapın,

2- Arama bölümüne "Polis Akademis Sinav Sonucu Sorgulama" yazın,

3- Çıkan sonuçlardan ilkine tıklayarak sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Kamugündemi.org

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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