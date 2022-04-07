'20 üründe fiyatlar sabitlensin' önerisi

AK Parti kurmayları, enflasyonla mücadele kapsamında 20 temel ürünün fiyatının sabitlenmesi önerisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu.

Edinilen bilgiye göre; AK Partili ekonomist kurmaylar, enflasyonla mücadele kapsamında bir çalışma yaparak, oluşturdukları önerilerini dar kapsamlı bir toplantıda Erdoğan'a sundu. Erdoğan'ın ise öneriyi dinlediği fakat yorum yapmadığı öğrenildi. Öneriye göre, 20 ya da 25 kalemde Ürün seçilecek, bu ürünlerin fiyatı yıl sonuna kadar sabit olacak. Bu ürünlerin arasında un, yağ, şeker, bakliyat, bebek bezi, temizlik maddelerinin olmasına dikkat edilecek. Öneri ile vatandaşın “ani Fiyat artışı endişesinin” ortadan kalkması amaçlanıyor.

SÜBVANSE EDİLECEK

Öneride üreticilerin zarar etmesinin önüne de şöyle geçilecek:

“Devlet sübvansiyon uygulamaya başlayacak. 10 liraya satılması gereken bir ürün rafta 20 liraya satılamayacak. 10 liraya satılması gereken ürünün rafta 6 liraya satılması sağlanacak. Devlet aradaki 4 liralık farkı üreticiye ödeyecek. Hem vatandaş ürüne ulaşabilecek hem ani fiyat artışları önlenecek hem de enflasyonla mücadeleye karşı adım atılacak.”

TAVAN FİYAT GÜNDEMDE

AK Partili kurmaylar, öneri ile ilgili, “5 kilo yağ 150 TL üzerine satılamaz diyeceğiz. Kendi kendine marketler, üreticiler zam yapamayacak.” dedi. Bunun yanı sıra tarım kredi kooperatiflerinde de sadece çiftçinin ürettiği süt, et, yoğurt, un, patates, soğan, fındık, incir gibi ürünlerin satılması önerisi AK Partili ekonomici kurmaylar tarafından dile getirildi. Kurmaylar, “Tarım kredi marketleri de 100 ürünün üzerinde satış yapmamalı. Çiftçinin ürettiği ürünü marketlere göre ucuza satabilmeli. Başka ürünler satmaya başlarsa zarar bile edebilir” dedi. .