'20'li yaş' paylaşımları nedeniyle kritik uyarı: 'Şifre paylaşmak kadar vahim'

Bir süredir sosyal medyada gündem olan 20'li yaşlar meydan okuması ile kullanıcılar şu anki fotoğraflarıyla 20'li yaşlardaki fotoğraflarını #20yearschallenge etiketiyle paylaşarak akıma katılıyor. Söz konusu akıma özellikle instagram ve twitter üzerinden milyonlarca kullanıcı katıldı.

Sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "20yearschallenge" akımıyla ilgili olarak kritik bilgiler paylaştı. Bakan Yardımcısı Sayan, kişisel verileri ve yüz ifadelerini kopyalayan bu akımların, görsel veri işleme ortamına zemin hazırladığını, kişinin şimdiki haliyle eski halinin değişiminden, yapay zeka algoritmalarını besleyecek istatistiki verilerin oluşturulduğunu söyledi.

Sayan'ın uyarıları şöyle:

"Son günlerde popüler olan 20'li yaşlar challenge ve benzeri akımlara karşı vatandaşlarımıza birkaç uyarıda bulunmak istiyorum.

Kişisel verileri ve yüz ifadelerini kopyalan bu gibi akımlar, görsel veri işleme alanına zemin hazırlıyor. Mümkün olduğunca dikkatli olmalıyız

Yapay zeka teknolojilerinin çözmeye çalıştığı sorunlardan biri de yaşlanmanın oluşturduğu yüzdeki değişikliklere karşı algoritmalara direnç kazandırmak.

Kişinin şimdiki haliyle eski halinin değişiminden, yapay zeka algoritmalarını besleyecek istatistiki veriler oluşturuluyor.

Aynı zamanda farklı uygulamalar ve cihazlardan paylaştığımız parmak izi ve yüz taraması gibi verilerimiz, genetik verilerimizi barındırıyor.

Bu gibi hassas verilerin hangi sunucularda nasıl tutulduğu, yeterli güvenliğe sahip olup olmadığı tam bir kara kutu.

Kişisel verilerimiz; bizi belirli veya belirlenebilir hale getiren, bizi tanımlayan ve bize ait olan bilgilerimiz.

Bu sebeple kişisel verilerimizi korurken, özellikle de sosyal medyada paylaşırken daha hassas davranmalıyız."

Özcan: 'Şifre paylaşmak kadar vahim'

Görsel veri işleme alanında dünyada öne çıkan Türk girişimi Syntonym'in kurucusu Batuhan Özcan ise dün yaptığı açıklamasında, “Yüz bir insanın genetik verilerini barındırıyor. Sosyal medyada bu yöndeki uygulamaları kullanmayın” dedi.

Milliyet gazetesinden Hanife Baş'ın haberinde görüşlerine yer verilen Özcan, “20'li yaş challenge” akımından yüz tanıma sistemi üzerine çalışanların yararlanabileceğini belirtti. Özcan sözlerine şöyle devam etti;

“Çünkü çözmeye çalıştıkları sorunlardan biri de yaşlanmanın oluşturduğu yüzdeki değişikliklere karşı algoritmaya direnç kazandırmak. Bu akım doğrudan bu amaçla başlatılmıştır demek zor ama bundan faydalanabilecekleri çok aşikar. Facebook ve Instagram daha önce ‘10 yıl challenge' yapmışlardı. İnsanın her yaş dönümünü kayıt altına alıyorlar. Farklı algoritmalar oluşturuyorlar. Bu uygulamanın tamamen veri toplama amaçlı olduğunu söyleyemeyiz ama bu kadar veri de çok rahatça kullanılabilir. Bu tarz uygulamalarda dikkatli olmak veri paylaşmamak gerekir. Çünkü ileri teknolojilerde banka hesabımıza ya da evimize yüz tanımayla girebiliriz. O zaman bu veriler kullanılabilir. Bunun, şifrenizi paylaşmaktan farkı kalmıyor.”

Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu ise, 20'li yaşlarda çekilen fotoğrafların paylaşılmasının büyük veriye eklenebilecek bir veri olduğunu dile getirerek, "Kişinin şimdiki haliyle 20 yaşlarındaki halinin değişiminden, yapay zeka algoritmalarını besleyecek istatistiki veriler oluşturulabilir. Bu konuda ırk analizi yapıldığı şeklinde çeşitli spekülasyonlar var. Ancak bu çok uç bir olay. Faceapp gibi uygulamalar için önemli bir veri olabilir. Algoritmaları besleyen bu veriler, 20 yaşındaki birinin de aynı şekilde nasıl yaşlanacağını gösterebilen bir uygulamaya dönüşebilir. Bu tarz uygulamalarda şu an için bilinen bir risk yok ama geleceğin teknolojisinde olabilir. İstihbarat servisleri, son fotoğrafı 20 yaşında çekilmiş birinin 40-50 yaşında nasıl gözükeceğini görebilir" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.