20 bin FETÖ’cü Yunanistan'a kaçmış!

15 Temmuz darbe girişimi sonrası 8 FETÖ'cü helikopter ile Yunanistan'a kaçtı. Türkiye derhal iadelerini talep etti. Ancak Yunan hükümeti, FETÖ'cüleri hem serbest bıraktı hem de onlara sığınma hakkı verdi. Ankara ise Atina'nın uluslararası anlaşmaları ihlal etmesine sert tepki gösterdi.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe planınında yer aldılar, darbe girişimi bertaraf edilince helikopterle Yunanistan'a kaçtılar.

1'i sivil 7'si askeri üniformalı 8 FETÖ'cü eski asker, Dedeağaç Havaalanı'na acil iniş yaptı. Üniformalarındaki rütbelerini sökerek sığınma talebinde bulundu. Türkiye, derhal iadelerini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017'de Yunan kanalına verdiği demeçte, dönemin Başbakanı Aleksis Çipras'ın iade için söz verdiğini; ancak bu sözü tutmadığını açıkladı.

Askeri helikopter Türkiye'ye teslim edildi. Ancak Atina, Ankara'nın 8 FETÖ'cü için yaptığı iade talebini yerine getirmedi.

Türkiye sert tepki gösterdi

Yunan yargısı art arda aldığı skandal kararlarla sığınma hakkı da tanıdığı darbecileri serbest bıraktı, onlara kucak açtı.

Darbecilerin ısrarla korunması Türk-Yunan ilişkilerine gölge düşürdü. Ankara skandal yaklaşıma sert tepki gösterdi.

8 darbecinin yoğun ve maliyetli güvenlik önlemleri ile korunması zaman zaman Yunan basınına konu oldu. FETÖ'cülerin kaldığı yer sır gibi saklansa da 8 darbecinin gizli bir ev ve askeri kışlada kaldığına yönelik haberler yayımlandı.

Hatta Temmuz 2018'de Mati'deki yangın felaketi, darbecilerin bölgeye 2 kilometre mesafedeki askeri merkezde ağırlandığını ortaya çıkardı. Onlarca can kaybına yol açan yangında, tahliye önceliğinin 8 FETÖ'cüye verilmesi kamuoyunda tepkiye yol açtı.

"20 bin FETÖ'cü Yunanistan'a kaçtı"

Türkiye, Yunanistan'a kaçan 8 darbeciyi 2019 yılında kırmızı listeye alarak toplam 32 milyon TL ödül koydu.

Yunan “Ta Nea” gazetesinin Nisan 2022'de, darbecilerin avukatlarından birine dayandırdığı haberi dikkati çekti. Gazete, Atina'nın firari FETÖ'cüleri "olası bir MİT operasyonu" endişesiyle, Almanya, Belçika ve Kanada'ya gönderdiğini yazdı.

Aynı habere göre 2016'dan beri yaklaşık 20 bin FETÖ üyesi Yunanistan'a kaçtı. Son 4 yılda ise 9 bin FETÖ'cü siyasi sığınma talebinde bulundu.

TRTHaber, Günay Duruel