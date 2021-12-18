20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili hangi şehirlerde uygulanacak?

Şiddetli kar yağışının etkili olduğu birçok şehirde okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda araştırmalar yapılıyor. Milyonlarca öğrencinin mağdur olmaması adına valiliklerin yapacağı açıklamalar yakında takip ediliyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Muğla, Kastamonu, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Konya, Kütahya, Isparta, Balıkesir, Ağrı okullar tatil mi?

Şiddetli kar yağışının etkili olduğu birçok şehirde okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda araştırmalar yapılıyor. Milyonlarca öğrencinin mağdur olmaması adına valiliklerin yapacağı açıklamalar yakında takip ediliyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Muğla, Kastamonu, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Konya, Kütahya, Isparta, Balıkesir, Ağrı okullar tatil mi?

20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle okulların tatil olması bekleniyor. Velilerin araştırmaları bu yönde şekilleniyor. Bu hafta kar yağışının yoğun şekilde devam edeceği biliniyor. Fakat valiliklerden herhangi bir açıklama henüz gelmedi. Kar yağan illerin valilikleri konuyla ilgili paylaşım ya da açıklamada bulunduğunda detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Hakkari'de okullar tatil mi?

Hakkari Valiliği'nden son dakika bir açıklama geldi. "Valiliğimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince yoğun kar yağışı nedeniyle 17 Aralık 2021 Cuma günü ilimiz merkez, Yüksekova ve Şemdinli merkez ve bağlı köylerindeki her kademedeki okullarımızda eğitim öğretime saat 12.00'den itibaren yarım gün ara verilmiştir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.