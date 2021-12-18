DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Trabzonspor'un gollerini kim attı? Trabzonspor'un kaç puanı var?
Pakistan'dan Afganistan'da barış ve istikrar için somut adım çağrısı
Şerbetli tatlıları hazırlarken bu hatalara düşmeyin
Cezayir’den ‘Türkiye-Afrika ortaklığı’ açıklaması
Beynindeki tümör burundan müdahale ile temizlendi
Bahçeli: TÜSİAD’ın açıklaması sorunlu, Kılıçdaroğlu ile paslaşıyor
“Kesişme; İyi ki Varsın Eren”in afişi ilk kez yayınlandı!
Vücudunuzdaki 'Yeniden Başlat' tuşunun nerede olduğunu biliyor musunuz?
20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili hangi şehirlerde uygulanacak?
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 805 bin 823'e çıktı
Galatasaray - Başakşehir maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Genç doktor, kalp krizinden öldü
ASELSAN 'Katar' iddialarına karşı hukuki süreç başlattı
Kaderimin Oyunu 3. bölüm full hd izle | Kaderimin Oyunu yeni bölüm tek parça
Bakan Dönmez: Çiftçi artık kendi elektriğini üretebilecek

TIMETURK / GÜNDEM / 20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili hangi şehirlerde uygulanacak?

20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili hangi şehirlerde uygulanacak?

Şiddetli kar yağışının etkili olduğu birçok şehirde okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda araştırmalar yapılıyor. Milyonlarca öğrencinin mağdur olmaması adına valiliklerin yapacağı açıklamalar yakında takip ediliyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Muğla, Kastamonu, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Konya, Kütahya, Isparta, Balıkesir, Ağrı okullar tatil mi?

1 Saat Önce
2021-12-18 17:46:38
20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili hangi şehirlerde uygulanacak?

Şiddetli kar yağışının etkili olduğu birçok şehirde okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda araştırmalar yapılıyor. Milyonlarca öğrencinin mağdur olmaması adına valiliklerin yapacağı açıklamalar yakında takip ediliyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Muğla, Kastamonu, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Konya, Kütahya, Isparta, Balıkesir, Ağrı okullar tatil mi?

20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle okulların tatil olması bekleniyor. Velilerin araştırmaları bu yönde şekilleniyor. Bu hafta kar yağışının yoğun şekilde devam edeceği biliniyor. Fakat valiliklerden herhangi bir açıklama henüz gelmedi. Kar yağan illerin valilikleri konuyla ilgili paylaşım ya da açıklamada bulunduğunda detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Hakkari'de okullar tatil mi?

Hakkari Valiliği'nden son dakika bir açıklama geldi. "Valiliğimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince yoğun kar yağışı nedeniyle 17 Aralık 2021 Cuma günü ilimiz merkez, Yüksekova ve Şemdinli merkez ve bağlı köylerindeki her kademedeki okullarımızda eğitim öğretime saat 12.00'den itibaren yarım gün ara verilmiştir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş