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TIMETURK / GÜNDEM / 2 yaşındaki çocuğuna sigara içiren anne yakalandı

2 yaşındaki çocuğuna sigara içiren anne yakalandı

Aydın'da, oğlu S.T.'ye (2) sigara içirdiği görüntülerin ortaya çıkması üzerine ortadan kaybolan ve saklandığı Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki evde bugün polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Melisa S. (23), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

5 Saat Önce
2022-05-11 20:14:28
2 yaşındaki çocuğuna sigara içiren anne yakalandı

Efeler ilçesinde yaşayan Melisa S., iddiaya göre, 'uyuşturucu kullanmak ve satmak' suçundan cezaevinde olduğu öğrenilen, dini nikahla birlikte yaşadığı Serhat Taşlı'dan (28) olan oğluna, evine gelen 1'i kadın 2 arkadaşının yanında sigara içirdi. Melisa S.'nin arkadaşı, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi ardından da Taşlı'nın kız kardeşiyle paylaştı. Serhat Taşlı'nın kız kardeşi ise görüntülerle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, suç duyurusunda bulundu. Görüntüler üzerine savcılık, soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis, uyuşturucu kullandığı da öğrenilen Melisa S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ancak Melisa S., evinde bulunamadı. Çocuğunu da alarak ortadan kaybolan Melisa S.'nin sürekli adres değiştirdiği belirlendi.

ANNE YAKALANDI, ÇOCUĞU KORUMAYA ALINDI

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Aydın'da, oğlu S.T.'ye (2) sigara içirdiği görüntülerin ortaya çıkması üzerine ortadan kaybolan Melisa S. (23), polis tarafından saklandığı Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki evde yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, S.T.'yi de annesinden aldı. Koruma altına alınan S.T.'nin, işlemlerinin ardından halasına teslim edileceği öğrenildi. DHA .

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